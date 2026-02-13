দেশের ইতিহাসে অন্যতম গ্রহণযোগ্য ভোট, ফলাফলে স্বচ্ছতার আশ্বাস সিইসির

প্রকাশিত: ১১:০০ পিএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট দেশের ইতিহাসে অন্যতম গ্রহণযোগ্য ও উৎসবমুখর নির্বাচন হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন।

তিনি বলেছেন, কমিশন জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টায় নির্বাচন ভবনের গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে এসব কথা বলেন তিনি।

ব্রিফিংয়ে সিইসি বলেন, কিছু সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি থাকলেও সামগ্রিকভাবে নির্বাচন একটি উচ্চ মানদণ্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণভোটসহ বিশাল ভোট কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনায় প্রায় ১৭ লাখ কর্মকর্তা-কর্মী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালন করেছেন।

ভোট গণনায় সময় লাগার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, গণভোট ও পোস্টাল ব্যালট অন্তর্ভুক্ত থাকায় ফলাফল চূড়ান্ত করতে স্বাভাবিকভাবেই সময় লাগছে। তবে এতে কোনো কারসাজি বা অনিয়মের সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন কোনো গোপনীয়তায় বিশ্বাস করে না এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমেই সারাদেশের জনগণের সামনে নির্বাচন প্রক্রিয়া ও ফলাফল সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে তুলে ধরতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সিইসি দাবি করেন, অতীতের বিতর্কিত নির্বাচনগুলোর তুলনায় এবারের নির্বাচন যে কোনো মানদণ্ডে অধিক গ্রহণযোগ্য ও আস্থাযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেন, নির্বাচন সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পারফেক্ট নির্বাচন হয় না, তবে যে কোনো মানদণ্ডে এটি দেশের ইতিহাসে ভালো ভোট হিসেবে ধরা যায়। সাড়ে ১৭ লাখ কর্মকর্তা-কর্মী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দায়িত্ব পালন করেছেন।

