মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ২৫ জন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২২ পিএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় বিএনপির মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠান

মন্ত্রী হিসেবে ২৫ জন শপথ নিয়েছেন। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় বিএনপির মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠান হয়। বিকেল ৪টার পর মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনির সঞ্চালনায় কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এ শপথ অনুষ্ঠান শুরু হয়।

প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমান ও পরে ২৫ জন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন যারা-

১. মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
২. আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী
৩. সালাহউদ্দিন আহমদ
৪. ইকবাল হাসান মাহমুদ
৫. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ
৬. আবু জাফর মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন
৭. আব্দুল আওয়াল মিন্টু
৮. কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ
৯. মিজানুর রহমান মিনু
১০. নিতাই রায় চৌধুরী
১১. খন্দকার আব্দুল মোকতাদির
১২. আরিফুল হক চৌধুরী
১৩. জহির উদ্দিন স্বপন
১৪. আফরোজা খানম রিতা
১৫. মো. শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি
১৬. আসাদুল হাবিব বুলু
১৭. মো. আসাদুজ্জামান
১৮. জাকারিয়া তাহের
১৯. দীপেন দেওয়ান
২০. আ ন ম এহছানুল হক মিলন
২১, ফকির মাহবুব আনাম স্বপন
২২. সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল
২৩. শেখ রবিউল আলম
২৪. মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ এবং
২৫. ড. খলিলুর রহমান।

এদের মধ্যে মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ ও ড. খলিলুর রহমান টেকনোক্র্যাট কোটায়।

