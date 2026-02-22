  2. জাতীয়

বায়ুদূষণের শীর্ষে আজ লাহোর, ঢাকা দ্বিতীয়

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩১ এএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বায়ুদূষণের তালিকায় আজ শীর্ষে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর। অন্যদিকে, রাজধানী ঢাকা রয়েছে দ্বিতীয় নম্বরে। রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টা ১৮ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এসব তথ্য।

বায়ুদূষণের তালিকায় শীর্ষে থাকা লাহোরের দূষণ ৩৯০ স্কোর অর্থাৎ এখানকার বাতাস বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে। অপরদিকে, দূষণ তালিকায় দ্বিতীয় নম্বরে রয়েছে ঢাকা। এই শহরের দূষণ স্কোর ২৫০ অর্থাৎ সেখানকার বায়ুর মান খুবই অস্বাস্থ্যকর।

তৃতীয় নম্বরে রয়েছে ভারতের কলকাতা। এই শহরের দূষণ স্কোর ২১৮ অর্থাৎ সেখানকার বায়ুর মানও খুবই অস্বাস্থ্যকর।

স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

