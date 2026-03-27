  2. জাতীয়

রাউজানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাইপগান ও কার্তুজ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৭ পিএম, ২৭ মার্চ ২০২৬
চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার কদলপুর ইউনিয়নে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি দেশীয় পাইপগান ও দুটি কার্তুজ উদ্ধার করেছে র‍্যাব-৭।

বৃহস্পতিবার (২৭ মার্চ) দিবাগত রাতে ভোমরপাড়া গ্রামে এ অভিযান চালানো হয়।

র‍্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় একটি বসতবাড়ির পূর্ব পাশে খালি জমিতে খড়ের গাদার পাশে তল্লাশি চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি পাইপগান ও দুটি তাজা ১২ বোরের কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাব-৭ এর সহকারী পুলিশ সুপার ও সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন জানান, উদ্ধার করা অস্ত্র ও গুলির বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নিতে রাউজান থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এমআরএএইচ/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।