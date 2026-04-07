পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত ও মরিশাস সফর নিয়ে যা জানালেন মুখপাত্র

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩২ পিএম, ০৭ এপ্রিল ২০২৬
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান/ফাইল ছবি

ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্সে অংশ নিতে মরিশাস যাচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বিকেলে ঢাকা ছাড়বেন তিনি।

দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক সংক্ষিপ্ত ব্রিফিংয়ে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ও জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক এস. এম. মাহবুবুল আলম এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, সফরকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নয়াদিল্লিতে যাত্রাবিরতি করবেন। এসময় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর সঙ্গে তার সৌজন্য সাক্ষাৎ হওয়ার কথা রয়েছে।

এসব বৈঠকে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা ও স্বার্থের ভিত্তিতে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানান তিনি।

মাহবুবুল আলম বলেন, এ সফরের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যকার বিদ্যমান সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোকে আরও ফলপ্রসূ ও টেকসই পর্যায়ে উন্নীত করার ভিত্তি তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতে যাত্রাবিরতি করবেন এবং মরিশাসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অংশ নেবেন।

