হরমুজ প্রণালি পার হতে ইরানের অনুমতি পায়নি ‘বাংলার জয়যাত্রা’

হরমুজ প্রণালি পার হতে ইরানের অনুমতি পায়নি ‘বাংলার জয়যাত্রা’
হরমুজ প্রণালি পার হতে ইরানের অনুমতি পায়নি বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) মালিকানাধীন বাল্ক ক্যারিয়ার ‘বাংলার জয়যাত্রা’।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির শিকার হয়ে জাহাজটি প্রায় ৪০ দিন ধরে সেখানকার কয়েকটি বন্দরে অবস্থান করে। সর্বশেষ সৌদি আরবের রাস আল খায়ের বন্দর থেকে ৩৭ হাজার টন সার বোঝাই করে এর দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকায় জাহাজটি রাস আল খায়ের বন্দরে আটকে পড়ে। পরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলে বুধবার এটি কেপটাউন যেতে বন্দর ত্যাগ করে। সর্বশেষ শুক্রবার (১০ মার্চ) জাহাজটি হরমুজের কাছাকাছি পৌঁছে ট্রান্সজিট ক্লিয়ারেন্স চাইলে ইরানি কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে।
বিএসসির তথ্য অনুযায়ী, বাংলার জয়যাত্রা গত ২ ফেব্রুয়ারি হরমুজ হয়ে পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করে। পরে এটি কাতারের একটি বন্দর থেকে স্টিল কয়েল বোঝাই করে ২৭ ফেব্রুয়ারি সংযুক্ত আরব আমিরাতের জেবেল আলী বন্দরে পৌঁছায়। পরদিন ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল মিলে ইরান আক্রমণ করলে যুদ্ধ শুরু হয়। এরমধ্যে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেয় ইরান।
গত ১১ মার্চ জেবেল আলীতে পণ্য খালাসের পর জাহাজটি পরবর্তী যাত্রার জন্য কুয়েতে যাওয়ার কথা ছিল। তবে বিএসসি নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় জাহাজটিকে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি ৩ মার্চ কেউটাউন যাওয়ার জন্য রাস আল খায়ের বন্দর থেকে সার বোঝাই করে। এরপর থেকে এটি ওই বন্দরে অবস্থান করছিল।
বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডর মাহমুদুল মালেক বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতি শুরু হলে হরমুজ পার হতে রাস আল খায়ের থেকে বুধবার রওনা হয়েছিল বাংলার জয়যাত্রা। শুক্রবার জাহাজটি হরমুজ পার হওয়ার ট্রান্সজিট ক্লিয়ারেন্স চেয়েছিল, কিন্তু সেই আবেদন ইরানি কর্তৃপক্ষ থেকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে।
তিনি জানান, অনুমতি পাওয়ার জন্য কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জাহাজটি এখনো হরমুজ প্রণালির কাছে অবস্থান করছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে জাহাজটিকে আপাতত শারজাহ বন্দরে ফিরে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
