আগামী বছর হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া কমবে ২০ হাজার টাকা: প্রতিমন্ত্রী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৯ পিএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬
রাজধানীর পল্টনের একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্যে দেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রাশিদুজ্জামান মিল্লাত

আগামী বছর হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা কমানো হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রাশিদুজ্জামান মিল্লাত।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) রাজধানীর পল্টনের একটি হোটেলে বাংলাদেশে প্রথমবার নুসুক কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান প্রতিমন্ত্রী।

এবার হজের অর্ধেক কাজ অন্তর্বর্তী সরকার করেছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জেনে খুশি হবেন যে এবারই আমরা অন্ততপক্ষে কিছু টাকা হলেও কমাতে পেরেছি। হাবের (হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ) মহাসচিব বলেছেন যে এবার যদি অন্য সরকার থাকতো হয়তো ২ লাখ টাকা টিকিট (হজের বিমান ভাড়া) হতো। এবার হজের বিমান ভাড়া এক লাখ ৫৪ হাজার টাকা। আমরা বিমান ভাড়া ১২ হাজার টাকা কমাতে সক্ষম হয়েছি। আমরা আশ্বস্ত করছি এজেন্সিগুলোকে হাজিদের খরচ আগামীবার অনেক কমে যাবে। যাতে করে হজের প্লেন ভাড়া অন্ততপক্ষে ২০ হাজার টাকার মতো কমাতে পারবো ইনশাআল্লাহ।’

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার বিভিন্ন খাতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করছে। হজ ব্যবস্থাপনায় থাকা অব্যবস্থাপনা দূর করতেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী প্রায় আড়াই ঘণ্টার একটি বৈঠক করেছেন, যেখানে ধর্ম মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সব অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা নির্দেশনা পেয়েছি কীভাবে হাজিদের আপনাদের সেবা দেওয়া যায়। বাংলাদেশের এই যে ৬৬০টা এজেন্সি যারা হাজিদের সেবা দেন। এর মধ্যেও কিছু কিছু ভুল থেকে যায়, সেগুলো যাতে ফারদার আর না হয় সেই কারণে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকালকে একটা নির্দেশনা দিয়েছেন।’

‘সেই নির্দেশনা মানার জন্য আমি প্রথমে আপনাদের অনুরোধ জানাই, যাতে করে হাজিরা না এসে বাংলাদেশে আর কোনো কমপ্লেইন না করতে পারে বিগত দিনের মতো। সেজন্য আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে সমস্ত এজেন্সিগুলো ঠিকভাবে পারফর্ম করবে না বা হাজিদের ভালোভাবে যেভাবে নেওয়ার কথা এবং আনার কথা এবং সেখানে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার কথা, সেগুলো যদি সুন্দরভাবে না করা হয়, তাদের এজেন্সি লাইসেন্স ক্যানসেল করা পর্যন্ত যাবে— এই মর্মে তিনি (প্রধানমন্ত্রী) একটা নির্দেশনা দিয়েছেন। এটার অর্থ হলো আমরা যাতে সমস্ত এই ভঙ্গুর রাষ্ট্রকে প্রত্যেকটি জায়গায়ই আমরা ঠিক করে আনতে পারি।’

বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী বলেন, অত্যন্ত খুশির খবর যে এবারই প্রথম বাংলাদেশে তারেক রহমানের নেতৃত্বে যে সরকার গঠন হলো এবং সেই সরকারের আমলেই প্রথম নুসুক কার্ড বাংলাদেশে আসলো। প্রথম, এটাই প্রথম। আমি মনে করি হজের ব্যবস্থাপনা অনেক সুন্দর হবে।'

রাশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেন, ‘আপনারা জেনে খুশি হবেন বিমানেও আমরা এমনভাবে ডেস্কগুলো তৈরি করেছি এবং বিমানের প্রথম যে হজযাত্রা হবে যে হাজিদের নিয়ে, সেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন, আপনাদের নিয়ে দোয়া করবেন এবং প্রথম ১৭ তারিখ দিবাগত রাত্রে অর্থাৎ ১৮ তারিখে আমাদের প্রথম হজ ফ্লাইটটা যাবে। এবং সেখানে যাতে করে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়, সেজন্য আমরা ৩৫ জন আমরা কর্মকর্তাকে দিয়েছি সেখানে থাকবে। হাজিদের সেবা দেওয়ার জন্য, হাজিদের কোনো অসুবিধা হওয়ার জন্য যদি হয় এয়ারপোর্টে, টিকিটে এবং লাগেজে সেগুলো তারা তদারকি করবে।’

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘তাদের আজকেও এমনভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যদি কোনো রকমের কমপ্লেইন তাদের এই ৩৫ জনের মধ্যে কোনো একজনের নামে পাওয়া যায়, তাকে সাসপেন্ড করা হবে আমাদের বিমান থেকে। এ কথাও বলা হয়েছে। কাজেই আমরা সব মিলিয়ে সুন্দরভাবে এই হজটি সম্পন্ন করতে চাই।’

