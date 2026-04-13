  2. জাগো জবস

৩১ বিভাগে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৭ পিএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬
গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো। ফাইল ছবি

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় ৩১ বিভাগে ‘অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও লেকচারার’ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

এক নজরে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬

যেসব বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে

আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

  • আবেদন শুরু: ১৩ এপ্রিল ২০২৬
  • আবেদনের শেষ তারিখ: ২৬ এপ্রিল ২০২৬
  • আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
  • চাকরির ধরন: ফুল টাইম
  • প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
  • কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া [email protected] এই ঠিকানায় সিভি পাঠিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

