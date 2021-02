জাগপার নিবন্ধন বাতিল করে ইসির গেজেট প্রকাশ

‘জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা’র নিবন্ধন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রোববার (৩১ জানুয়ারি) কমিশনের আদেশক্রমে শর্ত ভঙ্গ করায় জাগপার নিবন্ধন বাতিল করে গেজেট প্রকাশ করেছে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব মো. আলমগীর।

গেজেটে বলা হয়েছে, ‘…clause (1)(b) of Article 90B এর শর্ত ভঙ্গ করায় The Representation of the People Order, 1972 (as amended up to date) এর Article 90H এর sub clause (1)(d) অনুযায়ী জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা এর নিবন্ধন (নিবন্ধন নং-৩৬, তারিখ: ২৪-০৭-২০১৪) এত দ্বারা বাতিল করা হলো।’

এতে আরও বলা হয়েছে, ‘দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার, ১৯৭২ এর আর্টিকল ৯০এইচ (২) মোতাবেক শুনানিতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক কিনা তা জানানোর জন্য পত্র প্রেরণ করা। জাগপা কর্তৃক শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক মর্মে পত্র প্রেরণ করা হলে গত ১৯ জানুয়ারি নিবন্ধন বাতিলের বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত। ওই শুনানিতে জাগপার পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয় যে, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ (২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) এর শর্তানুযায়ী এক-তৃতীয়াংশ জেলা এবং ১০০টি উপজেলা বা থানায় তাদের কোনো দফতর বা কার্যালয় নেই। ১০০টি উপজেলা বা ক্ষেত্রমতো থানার প্রতিটিতে ২০০ জন ভোটার সদস্যও দলটির নেই।’

ইসির তথ্যমতে, ২০০৮ সালের ২০ নভেম্বর জাগপাকে নিবন্ধন দেয়া হয়। দলটির প্রতীক ‘হুক্কা’। এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ব্যারিস্টার তাসমিয়া প্রধান এবং সাধারণ সম্পাদক খন্দকার লুৎফর রহমান। রাজধানীর মোহাম্মদপুরের আসাদ গেট রোডের সড়ক-১, বাড়ি-২ এ দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

এর আগে গত ১৪ ডিসেম্বর রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধিত থাকার শর্ত পূরণ করতে না পারায় প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলের (পিডিপি) নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে ইসি।

পিডি/এএএইচ