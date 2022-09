শেখ হাসিনার সঙ্গে গৌতম আদানির বৈঠক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভারতের অন্যতম শীর্ষ ব্যবসায়ী আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি।

সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর) দিল্লিতে এ বৈঠক হয়।

বৈঠকের বিষয়ে গৌতম আদানি টুইটারে বলেছেন, দিল্লিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করা আমার জন্য গৌরবের বিষয়। বাংলাদেশের জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুপ্রেরণাদায়ক এবং সাহসী। আমরা চলতি বছরের ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ১৬০০ মেগাওয়াট গোড্ডা বিদ্যুৎ প্রকল্পের ট্রান্সমিশন লাইন চালু করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উল্লেখ্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর) দিল্লি গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

It is an honour to have met Hon PM of Bangladesh Sheikh Hasina in Delhi. Her vision for Bangladesh is inspirational and stunningly bold.



We are committed to commissioning our 1600 MW Godda Power Project and dedicated transmission line to Bangladesh by Bijoy Dibosh, 16 Dec 2022. pic.twitter.com/LySohNBSrV