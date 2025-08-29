  2. মতামত

রবিউল আউয়াল মাসের গুরুত্ব ও বিশ্বনবির (সা.) অনুপম শিক্ষা

মাহমুদ আহমদ
মাহমুদ আহমদ মাহমুদ আহমদ , ইসলামি গবেষক ও কলামিস্ট
প্রকাশিত: ০৯:২০ এএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
আলহামদুলিল্লাহ! পবিত্র পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস চলছে। মুসলিম উম্মাহর কাছে এ মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। আরবি (হিজরি) ক্যালেন্ডারের হিসাবে রবিউল আউয়াল মাস তৃতীয় মাস। এ মাসে দুনিয়ায় আগমন করেছেন রাহমাতুল্লিল আলামিন, শ্রেষ্ঠনবি ও বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
নবিকুল শিরোমণি হজরত মুহাম্মদের (সা.) সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে মানুষের মুক্তি সাধন, ঐক্য বিধান ও সুসভ্য করে গড়ে তোলার জন্য। আল্লাহর নবিগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা ইতিহাসের অন্তর্গত। সারা জাহান যখন জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেসিত ঠিক তখনই পবিত্র এই রবিউল আউয়াল মাসে মহান আল্লাহপাক হজরত মুহাম্মদ (সা.)কে পাঠিয়েছেন মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে।

পবিত্র এ মাসে মহানবির (সা.) সুন্দর ও উত্তম আদর্শে নিজেদের প্রতিটি কর্মকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করে তুলতে হবে। আমরা যদি মহানবির (সা.) আদর্শ নিজেদের মাঝে ধারণ করে জীবন পরিচালনা করি তবেই না আমরা তার প্রকৃত উন্মদ বলে দাবি করতে পারবো।

মহানবি (সা.) ছিলেন সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ। জন দরদি এই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে সকল প্রকার পঙ্কিলতা, অনিয়ম, অনাচার, পাপাচার ও অন্ধকারের বেড়াজাল হতে মুক্ত করতে আজীবন চেষ্টা চালিয়েছেন, সংগ্রাম করেছেন। তার সংগ্রাম ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার, তিনি রাজ্য দখলের জন্য সংগ্রাম করেন নি।

সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা না পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হন নাই। নিজে বহু কষ্ট করেছেন, নানা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছেন, জীবনের ওপরে বার বার হুমকি এসেছে তবুও তিনি পিছিয়ে যান নি। একাধারে বিরামহীন চেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা তিনি জয়যুক্ত হয়েছেন। এভাবে সে কালের ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পবিত্র কুরআনে বার বার এই ঘোষণা করা হয়েছে যে, মহানবিকে (সা.) পৃথিবীর বিলুপ্তি সময় পর্যন্ত সর্বমানবের জন্য ‘রাসুল’ রূপে পাঠানো হয়েছে। মানবেতিহাসে তার আবির্ভাব এক অনুপম ঘটনা। এর উদ্দেশ্য সকল পৃথক পৃথক জাতি ও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে একই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা, যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণজনিত সকল ভেদাভেদ বিলীন হয়ে যাবে। আজকে সমগ্র বিশ্ব যদি মহানবির (সা.) জীবনাদর্শের ওপর থেকে জীবন পরিচালনা করতো তাহলে বিশ্বময় এত নৈরাজ্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না।

এই মহান রাসুল সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ঘোষণা দিচ্ছেন, ‘আর আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না’ (সুরা সাবা, আয়াত: ২৮)।

বিশ্বনবিকে (সা.) কেবল মক্কা শহর বা সেই দেশ বা সেই যুগের লোকদের জন্যই প্রেরণ করেন নি। তিনি (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষ ও জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তার (সা.) মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হয়েছে।

মহানবির (সা.) ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার একটি অনুপম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। হজরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবি (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম আর তিনি (সা.) মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। একজন বেদুইন এসে সেই চাদর ধরে এত জোরে হেঁচকা টান দেয় যে, যার কারণে মহানবির (সা.) গলায় চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে যায়। এরপর সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আল্লাহ প্রদত্ত এই সম্পদ দিয়ে আমার এই দু’টি উট বোঝাই করে দিন, কেননা আপনি আমাকে আপনার নিজস্ব সম্পদ থেকেও কিছু দিচ্ছেন না আর আপনার পৈত্রিক সম্পদ থেকেও দিচ্ছেন না।

একথা শুনে প্রথমে মহানবি (সা.) নীরব থাকেন এরপর বলেন, ‘আল মালু মালুল্লাহি ওয়া আনা আবদুহু’ অর্থাৎ সমস্ত সম্পদ আল্লাহরই আর আমি তার এক বান্দা মাত্র। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে যে কষ্ট দিয়েছ তোমার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেয়া হবে। তখন এই বেদুইন বলল, না! মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কেন প্রতিশোধ নেয়া হবে না? সে বলল, কেননা আপনি মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করেন না। একথা শুনে হুজুর (সা.) হেসে ফেলেন। এরপর মানব দরদি রাসুল (সা.) সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন, এই ব্যক্তির একটি উটে জব আর অপরটিতে খেজুর বোঝাই করে দাও’ (আল শিফাউল কাযি আয়ায, প্রথম খণ্ড)।

আমাদের চিন্তা করার বিষয়, কত অতুলনীয় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তই মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই উত্তম আদর্শ তিনি শুধু মুসলমানদের সাথেই করতেন না বরং ইসলাম বিরোধী শত্রুদের প্রতিও প্রদর্শন করেছেন।

হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘একদা এক বেদুইন মসজিদে প্রস্রাব করলো। লোকেরা উঠে (তাকে মারার জন্য) তার দিকে গেল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তার প্রস্রাব বন্ধ করো না। তারপর তিনি (সা.) এক বালাতি পানি আনলেন এবং পানি প্রস্রাবের ওপর ঢেলে দেয়া হল’ (সহি বুখারি, কিতাবুল আদব)।
মানব সেবায় আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির প্রতি মহানবি (সা.) শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন ও তাদের খেয়াল রাখতেন। একবার তাঈ গোত্রের লোকেরা মহানবির (সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এতে তাদের কিছু সংখ্যক লোক বন্দি হয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে আরবের প্রসিদ্ধ দাতা হাতেম-এর এক মেয়েও ছিল। যখন সে মহানবির (সা.) কাছে বললেন, সে হাতেম তাঈ এর মেয়ে, তখন তার সঙ্গে হজরত মুহাম্মদ (সা.) অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করলেন এবং তার সুপারিশক্রমে তার গোত্রের শাস্তি ক্ষমা করে দিলেন। (সিরাত হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ-২২৭)।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষমার এই অনুপম শিক্ষা যদি আজ আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে সমাজ থেকে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা দূর হবে এটা নিশ্চিত।
হজরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুসরণীয় আদর্শ। তার (সা.) পারিবারিক জীবন যেমন সুখময় সুন্দর ছিল তেমনি তিনি তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসাধারণ মানব রাসুল ছিলেন।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বোত্তম নৈতিক গুণাবলি এবং ব্যাকুল চিত্তের দোয়া আর অনবরত সহানুভূতিপূর্ণ উপদেশের ফলেই প্রত্যেক হৃদয়ে, পরিবারে আর পরিবেশে পবিত্র পরিবর্তন আসা আরম্ভ হয়ে যেতো। তার সুন্দর ব্যবহার এরূপ হৃদয়কাড়া আর এমন আকর্ষণ-আবেদন ছিল আর তাতে এমন জ্যোতি ছিল যা হৃদয়কে মোহাবিষ্ট করতো।

সাহাবা রেযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম বর্ণনা করেন, তিনি পরম সহানুভূতিশীল, কোমল প্রকৃতি এবং সহিষ্ণু স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। প্রত্যেক মুসলমানের সাথে সদয় ব্যবহার করতেন। তিনি (সা.) বলতেন, কোমলতা বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। যে বিষয় হতে নম্রতা বা কোমলতা বের করে দেয়া হয় তা অসুন্দর হয়ে যায়। একজন সাহাবি বর্ণনা করেন, একবার এক যুদ্ধের সময় ভিড়ের কারণে আমার পা মহানবির (সা.) পায়ের ওপর পড়ে, আমার শক্ত জুতার কারণে তার প্রচণ্ড কষ্ট হয়, তখন তিনি (সা.) তার লাঠি দিয়ে একথা বলে আমার পা সরিয়ে দেন যে, বিসমিল্লাহ! তুমি আমার পা’কে ক্ষত-বিক্ষত করেছ। এতে আমার খুবই অনুশোচনা হয়। পুরো রাত চিন্তিত থাকি।

পরের দিন কেউ আমার নাম ধরে ডেকে বলে, হুজুর (সা.) তোমাকে ডাকছেন। আমি চরম ভীতি নিয়ে এই ভেবে তার সমীপে উপস্থিত হই যে, সম্ভবত এখন শাস্তি পাবো। কিন্তু তিনি পরম স্নেহের সাথে বলেন, গতকাল আমি আমার লাঠি দ্বারা তোমার পা সরিয়ে দিয়েছিলাম এজন্য আমি খুবই লজ্জিত। এর বিনিময়ে এই আশিটি ছাগল উপহার দিচ্ছি, গ্রহণ করো আর এ বিষয়টি মন থেকে বের করে দাও অর্থাৎ ভুলে যাও। (মুসনাদ দারমি, হাদিকাতুস সালেহিন, পৃ: ৫৭)

কতই না চমৎকার শিক্ষা ছিল আমাদের প্রিয়নবি ও শ্রেষ্ঠনবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের । অথচ আজকে সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, শুধু অশান্তি আর অশান্তি। বিশ্বে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার নিরীহ-মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে শুধুমাত্র ধর্মীয় মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে। সবাই নিজ নিজ স্বার্থ অর্জনের জন্যই যেন আজ মহাব্যস্ত। একে অপরের প্রতি নেই কোনো দয়ামায়া, প্রেম ভালোবাসা।

আল্লাহপাক আমাদেরকে শ্রেষ্ঠনবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন। কেননা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতুলনীয় শিক্ষা ও জীবনাদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই সমাজে বিরাজ করবে শান্তি-সম্প্রীতি আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে সবাই।

লেখক: প্রাবন্ধিক, ইসলামি চিন্তাবিদ।
masumon83@yahoo.com

