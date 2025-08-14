শেখ হাসিনার লক্ষ্য ছিল সাকা চৌধুরীর লিগ্যাসি ধ্বংস করা: হুম্মাম
মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসি হওয়া বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর (সাকা চৌধুরী) ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরী বলেছেন, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে শেখ হাসিনা চাইলে একটা গুলি দিয়েই হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তার লক্ষ্য সেটা ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল, বাবার যে লিগ্যাসি আছে, তার যে রাজনীতি আছে সেটি ধ্বংস করে দেওয়া।
তিনি বলেন, আমার বাবা যেহেতু একজন ন্যাশনালিস্ট হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তার এই চিন্তাধারাকেই সে (শেখ হাসিনা) ধ্বংস করতে চেয়েছিল।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেল ৩টায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বাসায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন মন্তব্য করেন। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তার মা, বড় ভাই ফয়সাল কাদের চৌধুরী এবং বোন।
তিনি বলেন, এই আইসিটিটা (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল) আসলে আদৌ কোনো কোর্ট নাকি সেটা প্রমাণ করার জন্য আমরা বহু বছর ধরেই লড়াই করে এসেছি। আমরা সক্ষমও হয়েছিলাম। আপনারা যখন তৎকালীন আইনমন্ত্রী কিংবা বিচারপতিদের প্রশ্ন করতেন যে, এটি আসলে আন্তর্জাতিক নাকি ডোমেস্টিক কোর্ট। তখন কিন্তু তারা গোলপোস্ট নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেন।
হুম্মাম কাদের চৌধুরী বলেন, তাদের যখন প্রশ্ন করা হতো, এটা বাংলাদেশের আইন মেনে কেন হচ্ছে না তখন তারা বলতো, এটা একটা আন্তর্জাতিক আদালত। আবার যখন বিদেশিরা তাদের প্রশ্ন করতো, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড কেন অনুসরণ করা হচ্ছে না। তখন তারা বলতো এটা একটা ডোমেস্টিক ট্রাইব্যুনাল।
এ সময় তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে প্রশ্নবিদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং তারা বাবাকে যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার দাবি করেন।
