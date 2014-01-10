ওসমান হাদির মরদেহ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের হিমঘর থেকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে নেওয়া হয়েছে।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকালে তার লাল সবুজে মোড়ানো কফিন ফ্রিজিং ভ্যানে করে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের মর্গে আনা হয়।
এদিকে, জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আজ ওসমান হাদির জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এসময় নিরাপত্তা নিশ্চিতে মাঠে ১ হাজার বডি ওর্ন ক্যামেরাসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করেছে ডিএমপি।
গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুর ২টা ২৪ মিনিটের দিকে রাজধানীর পুরানা পল্টনে ওসমান হাদিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হলে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৫টা ৪৮ মিনিটে তার মরদেহ বহনকারী বিমান শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দর থেকে ওসমান হাদির মরদেহ রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের হিমঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।
হৃদরোগ হাসপাতালের সূত্র জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ৯টায় ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. শাহাবউদ্দিন সোয়া ১১টায় জাগো নিউজকে বলেন, ময়নাতদন্ত চলছে। দ্রুত শেষ হবে কার্যক্রম।
