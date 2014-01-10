শেষ গোসল, জানাজার জন্য ওসমান হাদিকে নেওয়া হচ্ছে দেড়টায়

শেষ গোসল, জানাজার জন্য ওসমান হাদিকে নেওয়া হচ্ছে দেড়টায়
জুলাই বিপ্লবী ও আধিপত্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অকুতোভয় বীর শহীদ শরিফ ওসমান হাদির বিদায়ী গোসল দেওয়া শেষ। এবার অপেক্ষা জানাজার জন্য নিয়ে যাওয়ার। দুপুরে দেড়টায় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জানাজার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে তার মরদেহ।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক ও ন্যাশনাল হেলথ এলায়েন্সের (এনএইচএ) সদস্য সচিব ডা. আব্দুল আহাদ বলেন, শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় হৃদরোগ হাসপাতাল থেকে ওসমান হাদির মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ময়নাতদন্ত শেষে ১১টা ৪৫ মিনিটে ফের নিয়ে আসা হয়। সোয়া ১২টার দিকে শুরু হয় তার গোসল দেওয়া। এরইমধ্যে তার গোসল দেওয়া শেষ হয়েছে। দেড়টার দিকে জানাজার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।
