নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় জাতীয় পার্টি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৩ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী

জি এম কাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে নির্বাচনের যে সম্ভাব্য তারিখ জানানো হয়েছে, তা নিয়ে তাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে সরকারকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনে না করলেও নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতার ওপর তাদের আস্থা আছে। নির্বাচন কমিশনকে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে।

সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, একটি দ্বন্দ্বে ভরা ও রাজনৈতিক টালমাটাল সময়ে নির্বাচন কমিশনকে তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজ করতে হবে। একই সঙ্গে তারা দলের নেতৃত্ব এবং প্রতীক সংক্রান্ত চলমান বিতর্কে জিএম কাদেরের পক্ষেই আইনের সমর্থন আছে বলে দাবি করেন।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এমন প্রতিক্রিয়া জানান জাপার মহাসচিব।

শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং সব নিবন্ধিত দলের অভিভাবক। তাই নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষতার শপথ বজায় রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে।

দলের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব নিয়ে চলমান সংকট প্রসঙ্গে জাতীয় পার্টির এ নেতা বলেন, তাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জিএম কাদের দলের চেয়ারম্যান এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষমতাও শুধু তারই আছে। সিভিল কোর্টের নির্দেশে জিএম কাদেরের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা থাকলেও দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তার বহিষ্কার আদেশ এখনো কার্যকর আছে এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অবৈধ। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, আইনগতভাবে জিএম কাদেরের পক্ষেই লাঙল প্রতীক থাকবে।

ইসলামী আন্দোলনসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জাতীয় পার্টিকে নির্বাচন থেকে অযোগ্য ঘোষণার দাবির বিষয়ে জানতে চাইলে জাপা মহাসচিব বলেন, নির্বাচন আইনে জাতীয় পার্টিকে অযোগ্য ঘোষণার কোনো শর্তপূরণ হয়নি। নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন এবং কাউকে অযোগ্য ঘোষণা করা হলে তা গণতন্ত্র ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির জন্য ক্ষতিকর।

