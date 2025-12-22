  2. রাজনীতি

চলতি সপ্তাহে ৩০০ আসনে জামায়াতসহ ৮ দলের চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫১ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
জামায়াতসহ ৮ দলের ৩০০ আসনে প্রার্থী প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে। চলতি সপ্তাহে এই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা হতে পারে জানিয়েছে ৮ দলের নেতারা।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ ইউনুস আহমাদ জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের প্রার্থী প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পথে। প্রতিটি দলের মহাসচিব পর্যায়ের নেতাদের আসন চূড়ান্ত হচ্ছে। সব দলের আমিররা দু-একদিনের মধ্যে বসবেন। আশা করছি এই সপ্তাহে জানিয়ে দেব। আর বিলম্ব হবে না। মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের আগে প্রার্থী চূড়ান্ত হবে।

তিনি বলেন, এখন একই আসনে আমাদের শরিক দলের একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন নিচ্ছেন। এটা দলের অনুমতি নিয়েই। কিন্তু ৮ দলের অঙ্গীকার অনুযায়ী পরবর্তীতে চূড়ান্ত প্রার্থী ছাড়া সবাই মনোনয়ন প্রত্যাহার করবেন।

কোন দল কত আসনে নির্বাচন করবেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা শুরু থেকে বলছি দলের চেয়ে ব্যক্তির যোগ্যতা আর এলাকায় জনপ্রিয়তা ও সামর্থ্যকে গুরুত্ব দেব। তবুও এত এত আসন, আর ৮টি দল হওয়ায় কিছু চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। নানা মানুষ ধর্ণা দিচ্ছেন প্রার্থী হওয়ার জন্য, এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমাদের ৮ দলের অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রার্থী ঘোষণা হবে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের মহাসচিব জালাল উদ্দিন আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের কাজ প্রায় শেষ। আশা করছি চলতি সপ্তাহের মধ্যেই প্রার্থী ঘোষণা হবে।

