ময়নাতদন্ত শেষে ফের হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ওসমান হাদির মরদেহ

ময়নাতদন্ত শেষে ফের হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ওসমান হাদির মরদেহ
জুলাই বিপ্লবী ও আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিক বীর শহীদ শরিফ ওসমান হাদির ময়নাতদন্ত শেষ হয়েছে। ফের তার মরদেহ জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের হিমাগারে রাখা হয়েছে।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টায় হৃদরোগ হাসপাতাল থেকে ওসমান হাদির মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ময়নাতদন্ত শেষে ১১টা ৪৫ মিনিটে ফের নিয়ে আসা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক ও ন্যাশনাল হেলথ এলায়েন্সের (এনএইচএ) সদস্য সচিব ডা. আব্দুল আহাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে সোয়া ১১টায় জাগো নিউজকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. শাহাবউদ্দিন ওসমান হাদির ময়নাতদন্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
