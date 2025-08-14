  2. রাজনীতি

হুম্মাম কাদের চৌধুরী

সাকা চৌধুরীর রায় ট্রাইব্যুনালে নয়, আইন মন্ত্রণালয়ে লেখা হয়েছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪১ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন হুম্মাম কাদের চৌধুরী ও তার পরিবারের সদস্যরা

বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের (সাকা) চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ডের রায় ট্রাইব্যুনালে নয়, আইন মন্ত্রণালয়ে লেখা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন তার ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে সাকা চৌধুরীর বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন এই অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি বলেন, বাবার মামলা চলাকালীন স্কাইপ কেলেংকারী বের হয়ে এসেছিল। যেখানে বিচারপতি নাসিমকে বলতে শোনা যায়, সাকাকে যদি আমরা ফাঁসি দিতে পারি, তাহলে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের জায়গা আমার জন্য ফাঁকা হয়ে আছে। আমাকে সেখানে জায়গা দেবে।

তিনি আরও বলেন, যেদিন বাবার রায় ঘোষণা করা হয়, সেদিন তার হাতে রায়ের কপি ছিল। সেই রায়টিও আইন মন্ত্রণালয় থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তখন আমরা বাংলাদেশের জনগণের কাছে প্রমাণ করতে পেরেছিলাম যে, রায়গুলো ট্রাইব্যুনালে নয়, বরং আইন মন্ত্রণালয়ে লেখা হচ্ছিল। এ ধরনের অসংখ্য কারণ আপনাদের দেখাতে পারব, যা এই ট্রাইব্যুনালকে বিতর্কিত করেছিল।

সংবাদ সম্মেলনে হুম্মাম কাদের চৌধুরীর মা, বড় ভাই এবং বোন উপস্থিত ছিলেন।

