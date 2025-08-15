খালেদা জিয়ার জন্মদিনে শুভেচ্ছার বন্যা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুভেচ্ছা ও প্রার্থনার বার্তায় ভরে উঠেছে নেতাকর্মীদের টাইমলাইন। দেশের বিভিন্ন স্থানের নেতাদের পাশাপাশি প্রবাসী কূটনীতিকরাও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
মেক্সিকোতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী তার ফেসবুকে লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন, বাংলাদেশের অভিভাবক বেগম খালেদা জিয়া! বাংলাদেশকে যিনি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করেছেন, আর দেশও যাকে আপন করে নিয়েছে সীমাহীন ভালোবাসায়।
জেল, জুলুম, নির্যাতন—কোনো অন্ধকারই আপনার সাহস, সার্বভৌমত্ব রক্ষা আর গণতন্ত্রের প্রতি অটল বিশ্বাসকে দুর্বল করতে পারেনি।
আপনার জন্য কাজ করার সুযোগ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জনগুলোর একটি।
আজকের এই দিনে, আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য আমার অযুত প্রার্থনা—যেন মহান আল্লাহ আপনাকে রাখেন নিরাপদ, সুস্থ ও শক্তিমান, যতদিন না বাংলাদেশ পূর্ণ হয়ে ওঠে আপনার প্রত্যাশিত আলোয়।’
ছবিটির ক্যাপশনে তিনি আরও লিখেছেন, প্রায় দেড় দশক আগে যুক্তরাজ্য সফরকালে হাউজ অব কমন্সের প্রবেশদ্বারে, সে সময়ের ডিএফআইডি মন্ত্রী অ্যালান ডানকানের সঙ্গে আমার খুনসুটিতে বেগম খালেদা জিয়ার হাস্যোজ্জ্বল মুহূর্ত।
বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিম ফেসবুকে খালেদা জিয়ার ছবি ও বাংলাদেশের মানচিত্র নিয়ে তৈরি একটি গ্রাফিক পোস্ট করে লিখেছেন—‘শুভ জন্মদিন গণতন্ত্রের মাতা।’
পল্টন থানা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোজ আলম তার ফেসবুকে লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিনে, গণতন্ত্রের মাতা আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া করি, মহান আল্লাহ পাক সবসময় পরিপূর্ণ সুস্থ ও হায়াতে তৈয়বা নসীব দান করুন, আমিন।’
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়েছে, ‘শুভ জন্মদিন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া।
আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং আল্লাহ আপনাকে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দান করুন।’
বিএনপির মিডিয়া সেলের অফিসিয়াল পেজে লেখা হয়েছে, ‘‘শুভ জন্মদিন ‘গণতন্ত্রের মা’ ও আপোসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। দেশ ও গণতন্ত্রের জন্য আপনার সাহস, ত্যাগ ও নেতৃত্ব চিরস্মরণীয়।’’
২০১৫ সালে জন্মদিনের উপলক্ষে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সর্বশেষ কেক কেটে জন্মদিন পালন করেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। ২০১৬ সাল থেকে তার জন্মদিনে কেক কাটার পরিবর্তে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল করে আসছে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনগুলো।
কেএইচ/কেএএ/