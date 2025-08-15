চীনা দূতাবাসের পক্ষ থেকে খালেদা জিয়াকে জন্মবার্ষিকীর ফুলেল শুভেচ্ছা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে চীনা দূতাবাসের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে ফিরোজা ভিলায় এই ফুলের তোড়া পৌঁছে দেওয়া হয়।
ফুলেল শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের বাসভবনের দায়িত্বশীলরা। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন খালেদা জিয়া। বাবা ইস্কান্দার মজুমদার এবং মা তৈয়বা মজুমদারের তৃতীয় সন্তান তিনি। খালেদা জিয়ার জন্মদিনে দলীয়ভাবে এবারও কেক কাটার কোনো আয়োজন থাকছে না।
দলীয় নেতারা জানিয়েছেন, এবারের জন্মদিনে ঢাকাসহ সারা দেশে বিএনপির কার্যালয় ও বিভিন্ন মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হবে। এতে মুক্তিযুদ্ধে, ১৯৯০ সালের গণ-আন্দোলনে এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত এবং আহতদের সুস্থতা কামনা করা হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে নয়াপল্টনে বিএনপির কার্যালয়ে সকাল ১১টায় এই দোয়া মাহফিল হবে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরদিন স্থায়ী মুক্তি পান খালেদা জিয়া। এরপর এটিই তার দ্বিতীয় জন্মদিন, যা তিনি মুক্ত পরিবেশে পালন করছেন। তবে বিএনপি বলছে, জুলাই-আগস্টের শহীদ ও আহতদের স্মরণে কেক কাটাসহ অন্য কোনো আড়ম্বরপূর্ণ কর্মসূচি থাকবে না।
দলটি ২০১৬ সাল থেকে জন্মদিনে কেক কাটার পরিবর্তে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল করে আসছে। এর আগে দীর্ঘ সময় তারা ১৫ আগস্ট কেক কেটে জন্মদিন পালন করতো।
কেএইচ/কেএএ/