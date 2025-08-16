  2. রাজনীতি

নতুন সংবিধানে বাধা দিলে রাজপথে নামতে এক সেকেন্ডও লাগবে না: আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৫ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ নির্বাচন শীর্ষক আলোচনা সভায় কথা বলছেন আখতার হোসেন

নতুন সংবিধান প্রণয়নকে বাধাগ্রস্ত করলে রাজপথে নামতে এক সেকেন্ডও লাগবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

শনিবার (১৬ আগস্ট) রাজধানীর বাংলামোটরে ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ নির্বাচন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি।

আখতার হোসেন বলেন, এখন পর্যন্ত জুলাই সনদের ফাইনাল মতামত পাইনি। এ বিষয়ে ইউনূস সরকার পাশ কাটিয়ে গেছে।

তিনি আরও বলেন, শেষ দিনের আলোচনাতে উপস্থিত রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে আমরা সবাই কমিশনের কাছে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যেন আলোচনা করা হয় সে বিষয়ে দাবি জানাই। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা না করে, শুধু একটি পক্ষের সঙ্গে বসে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত যেন না নেওয়া হয়, সে ব্যাপারে আমরা সেখানে বলেছি।

তিনি আরও বলেন, আমরা যখন ঐকমত্য কমিশনে দ্বিতীয় দফার বৈঠকগুলো শুরু করি, তখন সংস্কার প্রস্তাবনাগুলো কমিশন যেভাবে উপস্থাপন করেছে ঠিক সেভাবে যেন গ্রহণ করা হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতৈক্য তৈরি হয়, সে ব্যাপারে কমিশনের জোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু যখনই সংস্কারের প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের বিষয় উত্থাপন করা হলো, কমিশন কাদের চাপে পড়ে যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে।

