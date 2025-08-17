সিইসির সঙ্গে বিএনপি প্রতিনিধি দলের বৈঠক
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করছেন বিএনপি প্রতিনিধি দল।
রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে বৈঠকে প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।
সিইসি এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে এ বৈঠকে আরও রয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রোজার আগে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এরইমধ্যে সিইসির কাছে এ বিষয়ে চিঠিও দেওয়া হয়েছে।
সিইসিও বলেছেন, ভোটের সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করে নির্বাচনের দিন থেকে প্রায় দুই মাস আগে (ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে) তফসিল ঘোষণা করা হবে।
ভোটের সার্বিক প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নসূচি তুলে ধরে শিগগির নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার কথাও রয়েছে ইসির।
এমন পরিস্থিতির মধ্যে বিএনপি প্রতিনিধি দল গেল সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।
এ বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, নির্বাচন কমিশনের সার্বিক প্রস্তুতির বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে। আমরা সময় চেয়েছিলাম, সিইসি সময় দিয়েছেন। নির্বাচনকে সামনে রেখে ইসির অগ্রগতির বিষয়গুলো জানবো আমরা।
