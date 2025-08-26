  2. রাজনীতি

লন্ডনে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন খন্দকার মোশাররফ

প্রকাশিত: ১২:২৭ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
তারেক রহমানের সঙ্গে খন্দকার মোশাররফের সাক্ষাৎ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ছেলে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মারুফ হোসেন।

সোমবার (২৫ আগস্ট) লন্ডন সময় সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ করেন তারা।

দীর্ঘদিন পর এমন সাক্ষাতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ ছিলো স্মরণীয়। এমন এক পরিবেশের মধ্যে এই দেখা হয়েছে, যা চিরদিন মনে রাখার মতো।’

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির বলেন, এ সাক্ষাতে নেতাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে।

