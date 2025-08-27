মুক্তিযোদ্ধা দলের বিবৃতি
মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম কমিটির নামে সভা-সমাবেশ করতে মানা
বিলুপ্ত ঘোষিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির নাম ব্যবহার করে সভা-সমাবেশ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল।
বুধবার (২৭ আগস্ট) সংগঠনের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা ইশতিয়াক আজিজ উলফাতের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম-এর পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় কমিটি ২০২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব, বিলুপ্ত কমিটির কোনো সদস্য বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এ সংগঠনের কোনো কার্যক্রম পরিচালনার বৈধতা আর রাখেন না।
এতে আরও বলা হয়, আমরা লক্ষ্য করছি, বিলুপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির কিছু সদস্য বা তাদের অনুসারীরা এখনো প্রজন্মের নাম ব্যবহার করে অবৈধভাবে সভা-সমাবেশ, বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে সংগঠনের শৃঙ্খলা পরিপন্থি এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।
‘এ বিষয়ে আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই, বিলুপ্ত কমিটির কোনো সদস্য অথবা তাদের অনুসারীরা যদি সংগঠনের নাম ব্যবহার করে কোনো সভা-সমাবেশ বা বিবৃতি দেন, তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক নিয়মানুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আমরা সবার প্রতি আহ্বান জানাই, বিভ্রান্ত না হয়ে সাংগঠনিক সিদ্ধান্তকে সম্মান করুন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। অতি শিগগির জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম-এর নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হবে।
এমএইচএ/এমকেআর/জিকেএস