নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণায় আমি খুব খুশি: ফখরুল

প্রকাশিত: ০৮:০৪ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর/ ফাইল ছবি

নির্বাচন কমিশনের রোডম্যাপ ঘোষণায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আমি খুব খুশি। মানুষ এই অনিশ্চয়তা থেকে বের হয়ে আসার জন্য নির্বাচনটা চাচ্ছে ভীষণভাবে। পানের দোকানদার থেকে শুরু করে শিল্পোদ্যোক্তা পর্যন্ত সব ধরনের মানুষ নির্বাচন চাচ্ছে।

মির্জা ফখরুল বলেন, দেশের সমস্যা সমাধানে নির্বাচন দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

যারা নির্বাচনে বাধা দেওয়া কিংবা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তাদের উদ্দেশে বিএনপি মহাসচিব বলেন, যারা হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এবারের নির্বাচন হবে অবাধ ও সুষ্ঠু হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

