স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালের পথে খালেদা জিয়া
স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে রওনা করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
তিনি বলেন, সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে গুলশানের চেয়ারপারসন বাস ভবন থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হন। তিনি বাসভবন থেকে বের হওয়ার সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলের শীর্ষ নেতা ও স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
দলীয় সূত্রে জানা যায়, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু মেডিকেল টেস্টের জন্যই তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
কেএইচ/এমএএইচ/জেআইএম