নূরের ওপর হামলার ঘটনায় এনসিপির বিক্ষোভ

নূরের ওপর হামলার ঘটনায় এনসিপির বিক্ষোভ
গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নূরুল হক নূরের ওপর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হামলার ঘটনায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
বৃহস্পতিবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে দলটি।
এ সময় দলের নেতাকর্মীরা, ‘সন্ত্রাসীদের কালো হাত ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও’, ‘ভারতের দালালি, এই বাংলায় হবে না’, ‘নূর ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেবো না’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকে।
বিক্ষোভে এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা অংশ নিয়েছেন।
