ঢাকা মেডিকেলে গণ অধিকার পরিষদ নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১৪ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা মেডিকেলে গণ অধিকার পরিষদ নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরের ওপর হামলার ঘটনায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ করছে দলটির নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার (২৯ আগস্ট) রাত ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনে বিক্ষোভ করেন তারা।

এ সময় ‌‘নুরের ওপর হামলা কেন, প্রশাসন জবাব দে’, ‘দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেবো রক্ত’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকে।

এর আগে হামলার পর গণ অধিকার পরিষদের সভাপতিকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়।

রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

