আইসিইউতে নুর
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে গণ অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে আহত দলটির সভাপতি নুরুল হক নুরকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) স্থানান্তর করা হয়েছে।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার পর তাকে ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।
ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামীন মোল্লা এদিন রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুি বিভাগের সামনে সাংবাদিকদের জানান, নুরুল হক নুরকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে। সবাই তার জন্য দোয়া করবেন।
এদিকে সংঘর্ষে গণ অধিকার পরিষদের আহত বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা নিচ্ছেন। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে এখনও দলটির নেতাকর্মীদের ভিড় রয়েছে।
