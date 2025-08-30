নুরের ওপর হামলার ঘটনায় ছাত্রদলের নিন্দা

নুরের ওপর হামলার ঘটনায় ছাত্রদলের নিন্দা
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে ছাত্রদল।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) গভীর রাতে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
ছাত্রদলের বিবৃতিতে বলা হয়, রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় জাতীয় পার্টি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছেন।
এতে আরও বলা হয়, ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের সম্মুখসারির নেতাদের ও গণঅভ্যুত্থানের পক্ষশক্তির ওপর এ ধরণের নৃশংস হামলা অভাবিত! গণঅভ্যুত্থানোত্তোর সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এধরণের অনিয়ন্ত্রিত আচরণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
এসময় অবিলম্বে দায়ীদের তদন্তপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান ছাত্রদলের নেতারা।
