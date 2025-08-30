নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেলে হাসনাত আব্দুল্লাহ
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে গণ অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে আহত দলটির সভাপতি নুরুল হক নুরকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) স্থানান্তর করা হয়েছে।
নুরকে দেখতে হাসপাতালে গেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।
শুক্রবার (৩০ আগস্ট) রাত ১টা ৪৫ মিনিটের দিকে তিনি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে যান।
এর কিছুক্ষণ আগে হাসনাত আব্দুল্লাহ ঢাকা মেডিকেলে যান। এ সময় তার সঙ্গে এনসিপির কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন।
রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর আহত হন।
