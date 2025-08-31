ডিইএবি’র ৩৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন

ডিইএবি’র ৩৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডিইএবি) ৩৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দিয়েছে বিএনপি।
শনিবার (৩০ আগস্ট) দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ছয় মাসের মধ্যে জেলা ও সার্ভিস সংস্থার কমিটি গঠন করে জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে হবে। একই সঙ্গে আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবের গৃহীত যে কোনো সিদ্ধান্ত ২ ও ৩ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়কের স্বাক্ষর ছাড়া কার্যকর হবে না।
আহ্বায়ক কমিটির তালিকা
আহ্বায়ক
১. প্রকৌশলী মো. হানিফ
যুগ্ম আহ্বায়করা হলো
২. প্রকৌশলী বীর মুক্তিযোদ্ধা মুসলিম উদ্দিন
৩. প্রকৌশলী ইমাম উদ্দিন
৪. প্রকৌশলী আবেদুর রহমান
৫. প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম রনি
৬. প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন
৭. প্রকৌশলী খাদুমুল হক সোহেল
৮. প্রকৌশলী মো. সোলায়মান
৯. প্রকৌশলী মো. সোহেল রানা স্বপন
সদস্য সচিব
১০. প্রকৌশলী কাজী সাখাওয়াত হোসেন
সদস্যরা হলেন
১১. প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলাম টিপু
১২. প্রকৌশলী মো. বাচ্চু মিয়া
১৩. প্রকৌশলী হুমায়ুন কবির শামীম
১৪. প্রকৌশলী জসিম শিকদার রানা
১৫. প্রকৌশলী গাজী মো. সেলিম
১৬. প্রকৌশলী সৈয়দ রাশেদুল হাসান রেজা
১৭. প্রকৌশলী এইচ এম আমিনুর রহমান
১৮. প্রকৌশলী এইচ কে মাহমুদ
১৯. প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান
২০. প্রকৌশলী রাশেদুল হাসান
২১. প্রকৌশলী মো. শফিউল আজম সোহেল
২২. প্রকৌশলী মো. আশরাফুল হোসেন শাকিল
২৩. প্রকৌশলী মো. জুয়েল রানা
২৪. প্রকৌশলী মো. শাহাদাত হোসেন সবুজ
২৫. প্রকৌশলী মো. বশির উদ্দিন
২৬. প্রকৌশলী মো. মাসুদ রানা মানিক
২৭. প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ আল হামিদ নিরব
২৮. প্রকৌশলী মো. শাহাদাত জামিল চৌধুরী লিল্টন
২৯. প্রকৌশলী মো. মিজানুজ্জামাল রুবেল
৩০. প্রকৌশলী মো. আবু হানিফ
৩১. প্রকৌশলী কাজী মো. ইলিয়াস
৩২. প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান রাহুল
৩৩. প্রকৌশলী সেলিমুর রহমান
