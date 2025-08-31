যমুনায় বিএনপির প্রতিনিধিদল

যমুনায় বিএনপির প্রতিনিধিদল
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিতে বিএনপির আট সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পৌঁছেছেন।
রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা সোয়া ৭টার পর প্রতিনিধিদলটি যমুনায় পৌঁছায়। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
প্রতিনিধিদলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়াও রয়েছেন—দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
এর আগে সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বিকেল সাড়ে ৪টায় জামায়াত নেতারা যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেন।
