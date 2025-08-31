  2. রাজনীতি

প্রকাশিত: ০৮:২২ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
এনসিপির ৫১ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী কাউন্সিল গঠন

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) তাদের চতুর্থ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী তিন মাসের জন্য ৫১ সদস্যবিশিষ্ট নতুন ‘নির্বাহী কাউন্সিল’ গঠন করেছে।

রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে দলের যুগ্ম সদস্য সচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই তথ্য জানানো হয়।

নির্বাহী কাউন্সিলে যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন মো. নাহিদ ইসলাম, সামান্তা শারমিন, আরিফুল ইসলাম আদীব, আখতার হোসেন, তাসনিম জারা, নাহিদা সারওয়ার নিভা, সারজিস আলম, হাসনাত আব্দুল্লাহ, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, আব্দুল হান্নান মাসউদ, নুসরাত তাবাসসুম, মনিরা শারমিন, মাহবুব আলম, সারোয়ার তুষার, তাজনূভা জাবীন, সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া, ড. আতিক মুজাহিদ, আশরাফ উদ্দিন মাহদি, অনিক রায়, খালেদ সাইফুল্লাহ, জাবেদ রাসিন, এহতেশাম হক, আব্দুল্লাহ আল-আমিন, আরিফ সোহেল, মো. নিজাম উদ্দিন, আকরাম হুসাইন, এস এম সাইফ মুস্তাফিজ, সালেহ উদ্দিন সিফাত, আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, ফরিদুল হক, মো. ফারহাদ আলম ভূঁইয়া, মোহাম্মদ মিরাজ মিয়া, লুৎফর রহমান, মুশফিক উস সালেহীন, ডা. জাহেদুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম মুসা, আবু সাঈদ মোহাম্মদ সুজা উদ্দিন, মীর আরশাদুল হক, ফয়সাল মাহমুদ শান্ত, মশিউর রহমান, তাহসীন রিয়াজ, সাইফুল্লাহ হায়দার, আলী নাসের, আতাউল্লাহ, মাহমুদা আলম মিতু, এস এম শাহরিয়ার, ডা. মো. আব্দুল আহাদ, তারিকুল ইসলাম, দিলশানা পারুল, কৈলাশ চন্দ্র রবিদাস ও মো. রাসেল আহমেদ।

