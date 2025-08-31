  2. রাজনীতি

চীন থেকে ফিরে রাতেই নুরকে দেখতে যাবেন নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩০ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
(বাম থেকে) নাহিদ ইসলাম ও নুরুল ইসলাম ‍নুর/ফাইল ছবি

চীন সরকারের আমন্ত্রণে পাঁচদিনের সফর শেষে আজ রাতেই দেশে ফিরবেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আট সদস্যের প্রতিনিধি দল। এরপর রাতেই গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাবেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

রোববার (৩১ আগস্ট) রাত ৮টায় দলটির যুগ্ম সদস্য সচিব ও মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, রাত ৯টা ৫০ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর তাদের স্বাগত জানাবেন ঢাকায় নিযুক্ত চাইনিজ রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। এরপর বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জের বাইরে সংবাদ সম্মেলন করবে এনসিপির প্রতিনিধি দল। সংবাদ সম্মেলন শেষে নাহিদ ইসলাম ও মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম চিকিৎসাধীন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের খোঁজখবর নিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে যাবেন।

