  2. রাজনীতি

সরকারের ভুল থাকতে পারে, কিন্তু ব্যর্থ হতে দেব না: রাশেদ খাঁন

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৭ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
সরকারের ভুল থাকতে পারে, কিন্তু ব্যর্থ হতে দেব না: রাশেদ খাঁন
আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন রাশেদ খাঁন

অন্তর্বর্তী সরকারের ভুল থাকতে পারে, কিন্তু এই সরকারকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খাঁন। তিনি বলেন, আমরা নির্বাচনের বিরুদ্ধে নই, নির্বাচন বানচালও হতে দেব না। আমরা চাই ঐমত্যের ভিত্তিতে সংস্কার ও বিচারের সঠিক গতিপথ তৈরির মাধ্যমে এই দেশে নির্বাচন হোক।

রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে বাংলাদেশ যুব অধিকার পরিষদের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

রাশেদ খাঁন বলেন, আমাদের ওপর যে হামলা হয়েছে, এর বিচার না হলে ভবিষ্যতে এমন আরও ঘটনা ঘটবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই এই বিচার হওয়া দরকার। আমরা সবসময় সেনাবাহিনীর পক্ষে বক্তব্য দিয়েছি যে এই প্রতিষ্ঠানকে বিতর্কিত করা যাবে না। কিন্তু নুরুল হক নুরের ওপর হামলার পর সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এটা পুনরুদ্ধারের জন্য হলেও দোষীদের বিচার করা দরকার। একই সঙ্গে এই হামলায় জড়িত পুলিশের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে।

তিনি বলেন, একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নেতার ওপর এমন হামলা, কার্যালয়ে ঢুকে নেতাকর্মীদের আহত করা ছোট কোনো ঘটনা নয়। এ ঘটনার সমাধান ও প্রতিকার না হলে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আরও ঘটতে পারে। গণঅধিকার পরিষদ সবসময় আইনের শাসনে বিশ্বাস করে।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা জাতীয় পার্টিসহ ফ্যাসিবাদের দোসরদের নিষিদ্ধের দাবি করেছি। এই দেশে ফ্যাসিবাদ ও তার দোসরদের রাজনীতি করার সুযোগ নেই। ইনক্লুসিভ নির্বাচনের নামে আওয়ামী লীগ ও তার দোসর জাতীয় পার্টির মাধ্যমে নির্বাচন করার সুযোগ নেই। যদি তারা ন্যূনতম সুযোগ পায় তবে আবারও ফ্যাসিবাদ ফিরিয়ে আনবে।

যুব অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি মনজুর মোরশেদ মামুন বলেন, দেশে ক্রান্তিলগ্নে যুব অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা জীবন বাজি রেখেছিলেন বলেই স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের পতন হয়েছে।

নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর সেনাবাহিনী ও পুলিশের হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদেরকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার মতো মানুষেরা বলছেন সরকার দায় এড়াতে পারে না। কিন্তু আসলে সরকার কে? ইঁদুর-বিড়ালের গল্পের মতো প্রশ্ন উঠেছে, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ইসলামী যুব আন্দোলনের সভাপতি আতিকুর রহমান মুজাহিদ, জাতীয় যুব শক্তির সদস্য সচিব ডা. জাহিদুল ইসলাম, এবি যুব পার্টির আহ্বায়ক শাহাদাতাতুল্লাহ টুটুলসহ বিভিন্ন যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং গণঅধিকার পরিষদের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা।

কেএইচকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।