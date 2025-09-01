  2. রাজনীতি

জাতীয় পার্টির কোনো অধিকার নেই বাংলাদেশের রাজনীতি করার: নাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৭ এএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গণধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরের খোঁজখবর নেওয়া শেষে ঢামেক হাসপাতালের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এনসিপির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, আমরা মনে করি, জাতীয় পার্টির (জাপাএন) কোনো অধিকার নেই বাংলাদেশের রাজনীতি করার। তারা ফ্যাসিবাদকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে গেছে।

রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গণধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরকে দেখতে গিয়ে তিনি এমন মন্তব্য করেন নাহিদ। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের সংস্কার হবে, নির্বাচন হবে ও নতুন সংবিধান হবে। এটা জনগণের কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি।

এসময় নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সাথে এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে চীন সরকারের আমন্ত্রণে ৫ দিনের সফর শেষে রোববার রাতে দেশে ফেরেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল। এরপর সরাসরি তারা ঢামেক হাসপাতালে চলে যান।

