  2. রাজনীতি

জিয়া উদ্যানে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন এক নারী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩০ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জিয়া উদ্যানে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন এক নারী

রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে এক নারী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, ওই নারীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শেরে বাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, আমরা তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছি। আমাদের দায়িত্ব ছিল দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া।

আরও পড়ুন:

এদিকে, ঘটনাস্থলে থাকা বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মীর দাবি, ওই নারী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবর খুঁড়তে চেয়েছিলেন। তারা অভিযোগ করেন, ওই নারী বলছিলেন, এখানে জিয়াউর রহমানের লাশ নাই।

সাংবাদিকেরা এ বিষয়ে থানার ওসিকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এই ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না।

তবে ওই নারীর পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।

এদিকে, বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সকাল থেকে দলটির নেতাকর্মীরা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে যাচ্ছেন জিয়া উদ্যানে।

কেএইচ/এসএনআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।