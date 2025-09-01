প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর র্যালি বাতিল, খাল-নালা পরিষ্কার করবে বিএনপি
রাজধানীতে জনদুর্ভোগের আশঙ্কা মাথায় রেখে আগামীকাল মঙ্গলবারের ঘোষিত র্যালির কর্মসূচি বাতিল করেছে বিএনপি। এর পরিবর্তে দলটি ব্যতিক্রমী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ব্যতিক্রমী কর্মসূচি অনুযায়ী দলটি আগামীকাল পুকুর, খাল ও নালা পরিষ্কার করবে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, ঢাকার নাগরিকদের দুর্ভোগ বাড়ানো বিএনপির উদ্দেশ নয়। তাই আমরা র্যালি বাতিল করেছি। এর পরিবর্তে নগরীর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পুকুর, খাল আর নালা পরিষ্কার কর্মসূচি পালন করবে ঢাকা মহানগর উত্তর-দক্ষিণ বিএনপি।
আরও পড়ুন:
রিজভী বলেন, সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিএনপির নেতাকর্মীরা স্বেচ্ছাশ্রমে নালা পরিষ্কার করবেন।
এ সময় সাধারণ মানুষকেও অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
কেএইচ/এনএইচআর/এমএস