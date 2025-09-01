সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের কমিটি বিলুপ্ত, ৯০ দিনের মধ্যে কাউন্সিল
বিএনপিপন্থি পেশাজীবীদের সংগঠন সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে কাউন্সিলের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বিএনপর সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, বিএনপি নেতা অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ও কাদের গণি চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের বিদ্যমান আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। আগামী ৯০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ। সদস্য হিসেবে আছেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল (আইনজীবী ফোরাম), অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান (ইউট্যাব), কাদের গণি চৌধুরী (বিএফইউজে), ইঞ্জি. শাহরিন ইসলাম তুহিন (এ্যাব), ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল (ড্যাব), অধ্যাপক আবদুস সালাম, (সাদা দল-ঢাবি), অধ্যাপক মোস্তাফিজ (এইবি), জাকির হোসেন (শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট), রফিকুল ইসলাম (জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক জোট) এবং মোকসেদুল মোমেনিন মিথুন (আমরা বিএনপি পরিবার)।
বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সম্মেলন ও কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কৃষিবিদ মোকসেদুল মোমেনিন মিথুন এ কমিটির দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করবেন।
