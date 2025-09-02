  2. রাজনীতি

হত্যার উদ্দেশ্যেই নুরকে আঘাত করা হয়েছিল: মির্জা ফখরুল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৮ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢামেক হাসপাতালে মির্জা ফখরুল

যারাই আঘাত করুক গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নূরকে দেখতে এসে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

মির্জা ফখরুল বলেন, হত্যার উদ্দেশ্যেই নূরকে আঘাত করা হয়েছে, এটা খুব পরিষ্কার। তিনি আগের চেয়ে অনেক ইমপ্রুভ কিন্তু ক্রিটিকাল অবস্থায় আছে। তার যে জায়গাগুলো ইনজুরি হয়েছে সেই জায়গাগুলো খুব ফ‍্যাটাল। তার ব্রেনেও ইনজুরি হয়েছে ব্লিডিং হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, চিকিৎসকদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পেরেছি এখানে চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হয়নি, সব ঠিকঠাক আছে। এখানে কিছুদিন রেস্ট নেওয়ার পরে বাহিরে ইভ‍্যালুয়েশনের দরকার। তিনি এখনো খেতে পারছেন না। তাকে পাইপ দিয়ে লিকুইড খেতে হয়। তার রিকভারি হতে সময় লাগছে। তাকে ইভ‍্যালুয়েশনের জন্য দেশের বাইরে পাঠানো দরকার।

মহাসচিব বলেন, অভ্যুত্থানের পরেও ল ইনফোর্সিং এজেন্সিস যদি আমাদের নেতাদের ওপরে এভাবে আক্রমণ করে তাহলে সাধারণ মানুষকে কী করছে চিন্তা করেন। এটা আমি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না। অতি দ্রুত চিফ অ্যাডভাইজার যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দিয়েছেন সেটা দ্রুত শেষ করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আমি সরকারের কাছে বলি, উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে তাকে পাঠানো উচিত।

