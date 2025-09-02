  2. রাজনীতি

নুরকে দেখতে হাসপাতালে মির্জা ফখরুল

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৩ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নুরকে দেখতে হাসপাতালে মির্জা ফখরুল

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিতে তাকে সেখানে দেখতে যান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুরোনো ভবনের ভিভিআইপি ১ নং কেবিনে নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন মির্জা ফখরুল। কিছু সময় তার সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

এই সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ও অন্যান্য চিকিৎসকরাও উপস্থিত ছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন বিএনপির সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক কামরুজ্জামান রতনও।

মির্জা ফখরুল খোঁজ নিয়েছেন জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের শীর্ষ সংগঠন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সভাপতি খন্দকার লুৎফর রহমানেরও। সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছেন তিনি।

কাজী আল আমিন/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।