আওয়ামী স্বেচ্ছাতন্ত্রের অন্যতম সহযোগী ছিল জাতীয় পার্টি: রিজভী
জাতীয় পার্টি আওয়ামী স্বেচ্ছাতন্ত্রের অন্যতম সহযোগী ছিল বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে কারা রক্ষা করেছিল? কারা ১৬ বছর জনগণের লক্ষ কোটি টাকা পাচারের সুবিধা করে দিয়েছিল? কারা এই দেশকে আওয়ামী স্বেচ্ছাতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার সিল দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিল? তার মধ্যে একটি হচ্ছে জাতীয় পার্টি।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৮তম কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে উত্তরাঞ্চল ছাত্র ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, দেশটা ছিল শেখ হাসিনার বাপের সম্পত্তি। যখন যা মনে করেছেন তাই করেছেন। দেশে আজ টাকা নেই। তারা টাকা লোপাট করেছেন। সেই লুটের নিদর্শন এখনো মাঝে মাঝে আমরা পাচ্ছি। তার কাছে সব প্রাইভেট ব্যাংক তুলে দেওয়া হয়েছিল।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, একটার পর একটা ব্যাংক দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এস আলমকে। সেই এস আলম এখন দিল্লিতে শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আড়াই হাজার কোটি টাকা দিচ্ছেন যে সেখান থেকে তিনি বাংলাদেশের মধ্যে কিছু ঘটাবেন। এই কাজ তিনি করবেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আরও ২ হাজার কোটি টাকা দেবেন।
তারেক রহমানের কারামুক্তি দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে রিজভী বলেন, দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেন তাৎপর্যপূর্ণ? এখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনেক বিষয় এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। কারণ তারেক রহমান হচ্ছে জাতীয়তাবাদী শক্তির সেই ধারাবাহিক নেতৃত্ব, তিনি প্রতিষ্ঠিত হোক তারা এটিকে মেনে নিতে পারেনি।
জাতীয় পার্টি ও জিএম কাদেরের ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘আমি আগেও বলেছি, জিএম কাদের ইন্ডিয়ায় গেলেন। এখানে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেন আপনার সঙ্গে কি কথা হয়েছে। সেই বিষয়ে তিনি বললেন না। তিনি বললেন, তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে আমি তাদের পারমিশন ছাড়া কথা বলতে পারবো না। জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তারা নির্দেশ দিয়েছে এটা সবাই জানে। সেটাও আপনি তাদের অনুমতি ছাড়া বলতে পারবেন না। আপনি কী ভারতের কোনো রাজনৈতিক দল না বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল। এই আপনাদের মেরুদণ্ড, এই আপনাদের নীতি, এই আপনাদের আদর্শ।’
তিনি বলেন, জাতীয় পার্টির ভূমিকা কি? আর অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কি ছিল? শেখ হাসিনার আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে কারা রক্ষা করেছে? কারা ১৬ বছর জনগণের লক্ষ কোটি টাকা পাচারের সুবিধা করে দিয়েছে। কারা এই দেশকে আওয়ামী ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার সিল দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে জাতীয় পার্টি।
এসময় তিনি উত্তরাঞ্চল ছাত্র ফোরামের সুপার ফাইভের নতুন নেতৃত্বের নাম ঘোষণা করেন।
আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেল। সভাপতিত্ব করেন আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন।
এমএইচএ/এমআইএইচএস/এমএস