নুরকে দেখতে হাসপাতালে জামায়াত নেতা মুজিবুর

নুরকে দেখতে হাসপাতালে জামায়াত নেতা মুজিবুর
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে জামায়াতের নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি মুজিবুর রহমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছেন।
নুরের খোঁজ নিতে তিনি মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল সোয়া ৪টা দিকে ঢামেক হাসপাতালের পুরাতন ভবনের ভিভিআইপি ১ নম্বর কেবিনে যান।
পরে মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, নুরের ওপর যে হামলা হয়েছে তার নিন্দার ভাষা আমাদের জানা নেই। তিনি ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে দীর্ঘদিন ভূমিকা রেখেছেন এবং বর্তমানেও রাখছেন। তাকে যেভাবে আহত করা হয়েছে সেটা নিন্দনীয়।
তিনি বলেন, দেশ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। সবাইকে সচেতনভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সংহতি বজায় রেখে আগামী দিনে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে হবে।
জামায়াতের এ নেতা আরও বলেন, নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে যেন দেশ পরিচালিত হয় এটি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করা দরকার।
