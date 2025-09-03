বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে লালবাগ থানা ছাত্রদলের বৃক্ষরোপণ
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে লালবাগ থানা ছাত্রদল।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) থানা ছাত্রদলের সদস্য সচিব নেছার উদ্দিন রাব্বির নেতৃত্বে লালবাগ এলাকার বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন লালবাগ থানা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম রুবেল, যুগ্ম আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন ইমন, ২৩ নং ওয়ার্ডের কাজী ফাইয়াদ হোসেন অমিত, আব্দুস সামাদ, ২৬ নং ওয়ার্ডের মিলন আহম্মেদ, সারোয়ার হোসেন জিহাদ, ২৫ নং ওয়ার্ডের সুমন ফকির সাকিব, জোবায়ের আব্দুল্লাহ, ২৪ নং ওয়ার্ডের ইমন হোসেন, তামিম আহম্মেদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।
লালবাগ থানা ছাত্রদলের সদস্য সচিব নেছার উদ্দিন রাব্বি বলেন, আমরা দেশের জন্য দল করি, আর বিএনপি সবসময় দেশের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করে। তাই বিএনপির এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মানুষের জন্য কল্যাণকর গাছ আমরা রোপণ করেছি।
তিনি বলেন, রাজনীতি করবো দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য। ইনশাআল্লাহ আমরা যতদিন বেঁচে আছি মানুষের জন্যই কাজ করে যাবো।
