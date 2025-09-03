নুরের খোঁজ নিতে ঢামেকে আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। বুধবার (০৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পুরাতন ভবনের ভিভিআইপি ১ নং কেবিনে নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে আসেন তিনি।
এ সময় মাহমুদুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার দায় সরকার এড়াতে পারে না। এই সরকারের কোনো না কোনো নির্দেশ থেকেই হামলা করা হয়েছে। হামলার নির্দেশ দাতাদের খুজে বের করাও সরকারে দায়িত্ব। এ বিষয়ে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন শিগগির জনসম্মুখে আনার দাবি জানান তিনি।
মাহমুদুর রহমান আরও বলেন, কোনো রকম উসকানি ছাড়াই জুলাই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন নুরুল হক নুরের ওপর হামলা করা হয়েছে। সুচিকিৎসার জন্য শিগগির নুরকে দেশের বাইরে পাঠানোর আহ্বান জানান তিনি।
