মীর হেলাল
জাতির ক্রান্তিলগ্নে বিএনপি বারবার জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে
জাতির ক্রান্তিলগ্নে বিএনপি বারবার জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন।
তিনি বলেছেন, স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। দেশের মানুষ আজ মুক্ত ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সব ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত র্যালিপূর্বক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
মীর হেলাল বলেন, ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জাতির এক মহাক্রান্তিলগ্নে বিএনপি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের মানুষের হারিয়ে যাওয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। বাংলার মানুষের অধিকার হরণ করেছে স্বৈরাচারী সরকার।
তিনি বলেন, দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জালিম সরকারের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিনা অপরাধে মিথ্যা মামলায় কারাগারের দিন কাটিয়েছিলেন। তবুও অন্যায়ের সাথে তিনি আপস করেননি।
সমাবেশে হাটহাজারী পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব জাকের হোসেনের সভাপতিত্বে উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. গিয়াসউদ্দিন ও পৌর বিএনপির সদস্যসচিব অহিদুল আলমের যৌথ সঞ্চালনায় স্থানীয় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতারা বক্তব্য রাখেন।
সমাবেশ শেষে ব্যারিস্টার মীর হেলালের নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়।
