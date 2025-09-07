  2. রাজনীতি

এনসিপির আন্তর্জাতিক সেল গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪২ এএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আন্তর্জাতিক সেল গঠন করা হয়েছে। দলের আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন এ কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দলটির যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আন্তর্জাতিক সেলের সম্পাদক সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া আর সহ-সম্পাদক হয়েছেন আলাউদ্দিন মোহাম্মদ। এছাড়া সদস্য হয়েছেন আরিফ সোহেল, আবু সাঈদ মোহাম্মদ উদ্দিন (দক্ষিণ এশিয়া), তাহসীন রিয়াজ, নাভিদ নওরোজ শাহ্, তৌহিদ হোসেন মজুমদার, নুসরাত তাবাসসুম, মনিরা শারমিন ও মাহবুব আলম৷

