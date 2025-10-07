সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে চলছে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসমাবেশ
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণসহ বেশকিছু দাবিতে ঢাকায় মহাসমাবেশ করছে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এই মহাসমাবেশ শুরু হয়। এতে দেশের নানান প্রান্ত থেকে হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারী উপস্থিত হয়েছেন।
সরেজমিনে দেখা যায়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এবং রমনা পার্ক সংলগ্ন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের গেটে শিক্ষকদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। সারাদেশ থেকে আগত শিক্ষকরা বিভিন্ন ব্যানার নিয়ে মহাসমাবেশে যোগ দিয়েছেন।
মহাসমাবেশে শিক্ষক নেতারা তাদের বক্তব্যে বিভিন্ন দাবি জানাচ্ছেন। তারা বলেন, খালেদা জিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আমাদের চাকরি জাতীয়করণ করা হবে। আমরা আমাদের চাকরি জাতীয়করণ চাই।
মহাসমাবেশে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
শিক্ষক মহাসমাবেশে সভাপতিত্ব করছেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখবেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
