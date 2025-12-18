চট্টগ্রামে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন আমীর খসরু-শাহজাহান চৌধুরী

চট্টগ্রামে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন আমীর খসরু-শাহজাহান চৌধুরী
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতি শুরু করেছেন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থীরা।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) চট্টগ্রামে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর একাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং নগর জামায়াতের সাবেক আমির আলহাজ শাহজাহান চৌধুরী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী চট্টগ্রাম-১০ আসন (ডবলমুরিং, পাহাড়তলী, হালিশহর ও খুলশী) থেকে এবং মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন চট্টগ্রাম-৫ আসন (হাটহাজারী ও বায়েজিদের একাংশ) থেকে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।
এছাড়া বিএনপির আরেক নেতা গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর পক্ষে মোহাম্মদ সেলিম এবং মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনের পক্ষে আমিনুল ইসলাম রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন।
একই দিনে জামায়াতে ইসলামীর তিন প্রার্থীও চট্টগ্রামের বিভিন্ন আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। চট্টগ্রাম-১৫ (লোহাগাড়া-সাতকানিয়া) আসনে শাহজাহান চৌধুরী, চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে মো. আনোয়ার হোসেন এবং চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ ও সাতকানিয়ার একাংশ) আসনে মো. শাহাদাৎ হোসেন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
চট্টগ্রামে মোট ১৬টি সংসদীয় আসন রয়েছে। এবারের নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ জিয়াউদ্দীন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা বেলায়েত হোসেন চৌধুরী। তাদের পাশাপাশি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও থানা নির্বাচন কর্মকর্তারা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন। সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলো থেকেই প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারছেন।
চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার (সাধারণ) মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ জানান, আজ বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় থেকে তিন প্রার্থীর প্রতিনিধি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বাছাই চলবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২০ জানুয়ারি এবং প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনি প্রচার শুরু হবে ২২ জানুয়ারি থেকে, যা চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত।
এর আগে তফসিল ঘোষণার আগেই বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করায় নির্বাচনি মাঠে আগাম প্রস্তুতির ইঙ্গিত মিলেছে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন আসনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহের মধ্য দিয়ে আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
এমআরএএইচ/এমআরএম